Сенсация Евро 2024. Словаки победили бельгийцев. Два не засчитанных гола Лукаку

Во Франкфурте-на-Майне состоялся матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Словаки сенсационно победили бельгийцев 1:0.

Бельгия: Кастелс, Кастань, Фас, Дебаст, Карраско, Мангаля (58, Бакайоко), Онана, Троссар (74, Телеманс), Де Брюйне, Доку, Лукаку.

Словакия: Дубравка, Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ханцко, Куцка, Лоботка, Дуда (90 + 4, Оберт), Шранц (81, Дюриш), Хараслин (70, Суслов), Боженик (70, Стрелец).

По оценкам специалистов, бельгийцы - очевидный фаворит матча.

На 3-й минуте Доку в одиночку протаранил оборону словаков и сделал пас Лукаку. Ромелу бил с близкого расстояния. Дубравка выручил. На 5-й минуте Лукаку вышел один на один, прокинул мяч мимо вратаря, но не сумел догнать мяч и подправить в сетку.

А на 6-й минуте чудовищная ошибка защитника бельгийцев привела к голу. Доку сделал неудачную передачу в своей штрафной. Куцка пробил. Вратарь мяч отразил. Иван Шранц (Славия, Прага) добил мяч в сетку 0:1.

Забив неожиданный гол, словаки перехватили инициативу.

На 21-й минуте Дубравка оказал ответную любезность сопернику. Выйдя далеко от ворот, он потерял мяч. Троссар метров с 25 послал мяч выше пустых ворот.

На 40-й минуте Куцка промчался по флангу и навесил. Хараслин слету нанес сильный удар. Кастелс в прыжке мяч отразил.

После перерыва бельгийцы продолжили транжирить голевые моменты. Словаки смотрелись достойно, при малейшей возможности старались контратаковать.

На 55-й минуте Дубравка отразил мяч после сильного удара Лукаку в ближний угол. После подачи углового Лукаку забил, но сделал это из офсайда.. На 57-й минуте Лукаку сделал передачу. Троссар опасно пробил. Дубравка мяч парировал.

На 62-й минуте Доку прострелил. Дубравка неудачно прервал прострел. Онана пытался добить, но защитник вынес мяч с линии ворот.

На 87-й минуте был отменен второй гол Ромелу Лукаку. Опенда, сделавший голевую передачу, подыграл себе рукой.