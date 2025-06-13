СМИ. В услугах Дени Авдии заинтересован "Мемфис Гризлиз"

"Мемфис Гризлиз" изучают возможность обмена с целью заполучить израильского форварда "Портленд Трэйл Блэйзерс" Дени Авдию, сообщает BasketNews.

Прошлый сезон был лучшим сезоном Дени Авдии в НБА.

По данным ClutchPoints, исполнительный вице-президент и генеральный менеджер "Мемфиса" Зак Клейман вместе с новым главным тренером Туомасом Иисало сосредоточены на создании сбалансированной команды, которая должны строиться вокруг Джа Моранта, Десмонда Бейна и Джарена-Джекона-младшего.

Израильский баскетболист рассматривается как возсожность усиления.

Среднестатистические показатели Дени Авдии за последние 148 игр - 16.9 + 7.3 подбора + 3.9 передачи за матч.