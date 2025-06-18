"Интер" не смог обыграть мексиканцев. Результаты матчей клубного чемпионата мира
время публикации: 18 июня 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 08:15
В США продолжается клубный чемпионат мира по футболу. Миланский "Интер" не смог обыграть "Монтеррей" 1:1.
Ульсан (Южная Корея) - Мамелоди Сандаун (ЮАР) 0:1
Монтеррей (Мексика) - Интер (Милан, Италия) 1:1
"Интер" считается одним из основных фаворитов турнира.
Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 2:2
На 45-й минуте аргентинцы вели в счете 2:0.
Фламенго (Рио-де-Жанейро, Бразилия) - Эсперанс (Тунис) 2:0
Флуминенсе (Рио-де-Жанейро, Бразилия) - Боруссия (Дортмунд, Германия) 0:0
Ривер Плейт (Буэнос-Айрес, Аргентина) - Урава Редс (Япония) 3:1
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июня 2025