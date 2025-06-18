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"Интер" не смог обыграть мексиканцев. Результаты матчей клубного чемпионата мира

Футбол
время публикации: 18 июня 2025 г., 08:15 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 08:15
"Интер" не смог обыграть мексиканцев. Результаты матчей клубного чемпионата мира
AP Photo/Mark J. Terrill

В США продолжается клубный чемпионат мира по футболу. Миланский "Интер" не смог обыграть "Монтеррей" 1:1.

Ульсан (Южная Корея) - Мамелоди Сандаун (ЮАР) 0:1

Монтеррей (Мексика) - Интер (Милан, Италия) 1:1

"Интер" считается одним из основных фаворитов турнира.

Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес, Аргентина) - Бенфика (Лиссабон, Португалия) 2:2

На 45-й минуте аргентинцы вели в счете 2:0.

Фламенго (Рио-де-Жанейро, Бразилия) - Эсперанс (Тунис) 2:0

Флуминенсе (Рио-де-Жанейро, Бразилия) - Боруссия (Дортмунд, Германия) 0:0

Ривер Плейт (Буэнос-Айрес, Аргентина) - Урава Редс (Япония) 3:1

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