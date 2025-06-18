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Спорт

Серхио Рамос установил рекорд клубных чемпионатов мира

Футбол
время публикации: 18 июня 2025 г., 11:03 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 11:08
Серхио Рамос установил рекорд клубных чемпионатов мира
AP Photo/Gregory Bull

В матче первого тура клубного чемпионата мира миланский "Интер" сыграл вничью 1:1 с "Монтерреем".

Гол в ворота итальянского клуба забил легендарный испанский защитник Серхио Рамос.

Он стал самым возрастным автором гола в истории клубных чемпионатов мира (нынешний розыгрыш 21-й) - 39 лет 80 дней.

Он побил рекорд Хавьера Дзанетти (37 лет 127 дней).

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