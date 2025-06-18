Серхио Рамос установил рекорд клубных чемпионатов мира
время публикации: 18 июня 2025 г., 11:03 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 11:08
В матче первого тура клубного чемпионата мира миланский "Интер" сыграл вничью 1:1 с "Монтерреем".
Гол в ворота итальянского клуба забил легендарный испанский защитник Серхио Рамос.
Он стал самым возрастным автором гола в истории клубных чемпионатов мира (нынешний розыгрыш 21-й) - 39 лет 80 дней.
Он побил рекорд Хавьера Дзанетти (37 лет 127 дней).
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