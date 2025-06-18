Молодежный чемпионат Европы. Сборные Грузии и Польши в четвертьфинал не вышли
время публикации: 18 июня 2025 г., 06:38 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 06:38
Сегодня в Словакии завершится групповой этап молодежного чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 21 года).
В четвертьфинал вышли сборные И спании, Италии, Португалии и Франции.
Выбыли из борьбы команды Румынии, Словакии, Польши и Грузии.
Франция - Польша 4:1
Грузия - Португалия 0:4
Румыния - Словакия 1:2
Испания - Италия 1:1
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