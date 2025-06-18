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Молодежный чемпионат Европы. Сборные Грузии и Польши в четвертьфинал не вышли

Футбол
время публикации: 18 июня 2025 г., 06:38 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 06:38
Молодежный чемпионат Европы. Сборные Грузии и Польши в четвертьфинал не вышли
AP Photo/Mark J. Terrill

Сегодня в Словакии завершится групповой этап молодежного чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 21 года).

В четвертьфинал вышли сборные И спании, Италии, Португалии и Франции.

Выбыли из борьбы команды Румынии, Словакии, Польши и Грузии.

Франция - Польша 4:1

Грузия - Португалия 0:4

Румыния - Словакия 1:2

Испания - Италия 1:1

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