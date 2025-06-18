Молодежный чемпионат Европы. Сборные Грузии и Польши в четвертьфинал не вышли

Сегодня в Словакии завершится групповой этап молодежного чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 21 года).

В четвертьфинал вышли сборные И спании, Италии, Португалии и Франции.

Выбыли из борьбы команды Румынии, Словакии, Польши и Грузии.

Франция - Польша 4:1

Грузия - Португалия 0:4

Румыния - Словакия 1:2

Испания - Италия 1:1