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Юниорский чемпионат Европы. Сборные Испании и Нидерландов вышли в полуфинал

Футбол
время публикации: 18 июня 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 07:38
Юниорский чемпионат Европы. Сборные Испании и Нидерландов вышли в полуфинал
AP Photo/Mark J. Terrill

В Румынии продолжается групповой этап юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).

После двух туров в полуфинал вышли сборные Испании и Нидерландов.

Необычный счет зафиксирован в поединке сборных Англии и Германии 5:5.

Норвегия - Нидерланды 0:2

Германия - Англия 5:5

После первого тайма счет был 4:1 в пользу немцев.

На 51-й минуте Саид Эль Мала (Кельн) сделал счет 5:1.

На 63-й минуте счст был 5:5.

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