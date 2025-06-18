Юниорский чемпионат Европы. Сборные Испании и Нидерландов вышли в полуфинал

В Румынии продолжается групповой этап юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).

После двух туров в полуфинал вышли сборные Испании и Нидерландов.

Необычный счет зафиксирован в поединке сборных Англии и Германии 5:5.

Норвегия - Нидерланды 0:2

Германия - Англия 5:5

После первого тайма счет был 4:1 в пользу немцев.

На 51-й минуте Саид Эль Мала (Кельн) сделал счет 5:1.

На 63-й минуте счст был 5:5.