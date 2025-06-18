Юниорский чемпионат Европы. Сборные Испании и Нидерландов вышли в полуфинал
время публикации: 18 июня 2025 г., 07:32 | последнее обновление: 18 июня 2025 г., 07:38
В Румынии продолжается групповой этап юниорского чемпионата Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).
После двух туров в полуфинал вышли сборные Испании и Нидерландов.
Необычный счет зафиксирован в поединке сборных Англии и Германии 5:5.
Норвегия - Нидерланды 0:2
Германия - Англия 5:5
После первого тайма счет был 4:1 в пользу немцев.
На 51-й минуте Саид Эль Мала (Кельн) сделал счет 5:1.
На 63-й минуте счст был 5:5.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 июня 2025