Любительский чемпионат мира по грэпплингу. Израильтяне завоевали 10 медалей
В Польше проходит турнир по грэпплингу ADCC Amateur World Championship.
Израильтянин Даниэль Джейкобсон (возрастная категория старше 18 лет. весовая категория до 60 кг) завоевал серебряную медаль. В финале он проиграл украинцу Максиму Верпеке.
Израильтянин Богдан Игнатенко (возрастная категория старше 18 лет, весовая до 70 кг) стал победителем турнира.
Израильтянин Константин Миненко (возрастная катгория старше 18 лет, весовая до 78 кг) стал чемпионом.
Михаэль Попович (возрастная категория старше 18 лет, весовая до 100 кг) завоевал серебряную медаль.
Израильтянин Марк Липец (весовая категория до 65 кг) завоевал бронзовую медаль.
Рони Гилгор (весовая категория до 76 кг) завоевал бронзовую медаль.
Ярин Дабул (весовая категория до 91 кг) завоевал серебряную медаль.
Майя Тель (весовая категория до 55 кг) завоевала серебряную медаль.
Моран Галь Маман (возрастная категория старше 45 лет, весовая до 76.9 кг) завоевал серебряную медаль.