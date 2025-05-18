x
18 мая 2025
|
последняя новость: 11:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 мая 2025
|
18 мая 2025
|
последняя новость: 11:05
18 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Любительский чемпионат мира по грэпплингу. Израильтяне завоевали 10 медалей

Смешанные единоборства
время публикации: 18 мая 2025 г., 09:56 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 10:06
Любительский чемпионат мира по грэпплингу. Израильтяне завоевали 10 медалей
Фото NEWSru.co.il

В Польше проходит турнир по грэпплингу ADCC Amateur World Championship.

Израильтянин Даниэль Джейкобсон (возрастная категория старше 18 лет. весовая категория до 60 кг) завоевал серебряную медаль. В финале он проиграл украинцу Максиму Верпеке.

Израильтянин Богдан Игнатенко (возрастная категория старше 18 лет, весовая до 70 кг) стал победителем турнира.

Израильтянин Константин Миненко (возрастная катгория старше 18 лет, весовая до 78 кг) стал чемпионом.

Михаэль Попович (возрастная категория старше 18 лет, весовая до 100 кг) завоевал серебряную медаль.

Израильтянин Марк Липец (весовая категория до 65 кг) завоевал бронзовую медаль.

Рони Гилгор (весовая категория до 76 кг) завоевал бронзовую медаль.

Ярин Дабул (весовая категория до 91 кг) завоевал серебряную медаль.

Майя Тель (весовая категория до 55 кг) завоевала серебряную медаль.

Моран Галь Маман (возрастная категория старше 45 лет, весовая до 76.9 кг) завоевал серебряную медаль.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 мая 2025

Дзюдо. Ариэль Шульман стал победителем турнира в Испании
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июня 2024

Чемпионат мира по грэпплингу. Израильтяне завоевали шесть медалей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 сентября 2023

Юниорский чемпионат Европы по дзюдо. Израильтяне завоевали две серебряные медали
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 августа 2023

Грэпплинг. Двое израильтян стали чемпионами мира