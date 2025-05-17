Дзюдо. Ариэль Шульман стал победителем турнира в Испании

В Бенидорме, Испания проходит турнир по дзюдо La Nucia European Open. В нем принимают участие 432 спортсмена из 41 страны.

Израильтянин Ариэль Шульман стал победителем турнира в весовой категории до 60 кг.

Он победил француза Анатоля Гильяра, поляка Ксаверия Игнасика, болгарина Христо Христова и австрийца Даниэля Лейтгеба.