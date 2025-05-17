Дзюдо. Ариэль Шульман стал победителем турнира в Испании
время публикации: 17 мая 2025 г., 19:16 | последнее обновление: 17 мая 2025 г., 19:23
В Бенидорме, Испания проходит турнир по дзюдо La Nucia European Open. В нем принимают участие 432 спортсмена из 41 страны.
Израильтянин Ариэль Шульман стал победителем турнира в весовой категории до 60 кг.
Он победил француза Анатоля Гильяра, поляка Ксаверия Игнасика, болгарина Христо Христова и австрийца Даниэля Лейтгеба.
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