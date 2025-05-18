Завершился чемпионат Франции. Результаты матчей

Завершился чемпионат Франции. Стали призерами и выступят в Лиге чемпионов ПСЖ, "Марсель" и "Монако".

В других еврокубках сыграют "Ницца", "Лилль" и "Лион" (в первой части чемпионата "ткачи" "стояли на вылет" - занимали последнее место).

Вылетели "Сент-Этьен" и "Монпелье".

В стыковых матчах сыграет "Реймс".

По 21 голу забили Усман Дембеле (ПСЖ) и Мейсон Гринвуд (Марсель).

Марсель - Ренн 4:2

Лион - Анже 2:0

Два гола Александра Ляказета позволили "ткачам" обойти "Страсбур" в борьбе за шестое место и еврокубки.

Ницца - Брест 6:0

Сент-Этьен - Тулуза 2:3

Лилль - Реймс 2:1

"Реймс" проиграл три последних матча и сыграет в стыковых играх.

Страсбур - Гавр 2:3

Пенальти на девятой минуте компенсированного времени лишил "Страсбур" еврокубков и спас "Гавр" от стыковых игр. 11-метровый реализовал Абдулайе Туре.

Нант - Монпелье 3:0

Ланс - Монако 4:0

ПСЖ - Осер 3:1

Два гола забил Хвича Кварацхелия.