Завершился чемпионат Франции. Результаты матчей
Завершился чемпионат Франции. Стали призерами и выступят в Лиге чемпионов ПСЖ, "Марсель" и "Монако".
В других еврокубках сыграют "Ницца", "Лилль" и "Лион" (в первой части чемпионата "ткачи" "стояли на вылет" - занимали последнее место).
Вылетели "Сент-Этьен" и "Монпелье".
В стыковых матчах сыграет "Реймс".
По 21 голу забили Усман Дембеле (ПСЖ) и Мейсон Гринвуд (Марсель).
Марсель - Ренн 4:2
Лион - Анже 2:0
Два гола Александра Ляказета позволили "ткачам" обойти "Страсбур" в борьбе за шестое место и еврокубки.
Ницца - Брест 6:0
Сент-Этьен - Тулуза 2:3
Лилль - Реймс 2:1
"Реймс" проиграл три последних матча и сыграет в стыковых играх.
Страсбур - Гавр 2:3
Пенальти на девятой минуте компенсированного времени лишил "Страсбур" еврокубков и спас "Гавр" от стыковых игр. 11-метровый реализовал Абдулайе Туре.
Нант - Монпелье 3:0
Ланс - Монако 4:0
ПСЖ - Осер 3:1
Два гола забил Хвича Кварацхелия.