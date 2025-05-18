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Альпинист в 19-й раз поднялся на Эверест, обновив свой рекорд по числу восхождений среди нешерпов

Альпинизм
время публикации: 18 мая 2025 г., 15:40 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 15:40
Альпинист в 19-й раз поднялся на Эверест, обновив свой рекорд по числу восхождений среди нешерпов
AP Photo/Karin Laub

51-летний Кентон Кул из юго-западной Англии в очередной раз достиг вершины Эвереста вместе с группой альпинистов, пишет AP. Агентство гидов в Гималаи сообщает, что мужчина чувствует себя хорошо и сейчас спускается вниз.

Кул впервые покорил Эверест в 2004 году и с тех пор почти ежегодно повторяет восхождение. Он не поднимался в 2014 году – тогда сезон отменили после гибели 16 шерпов в результате лавины. В 2015 году восхождения снова не было из-за землетрясения, вызвавшего лавину, которая унесла жизни 19 человек. В 2020 году сезон также был отменен из-за пандемии COVID-19.

Большее количество раз вершину покоряли только шерпы – народность, живущая в Восточном Непале и в Индии, которая известна тем, что помогает альпинистам из разных страх в качестве гидов и горных проводников. Рекорд по числу восхождений на Эверест принадлежит непальскому гиду-шерпу Ками Рите, который поднимался на вершину 30 раз. Сейчас он также находится на горе и, как предполагается, совершит очередное восхождение в ближайшие дни.

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