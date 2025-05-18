СМИ. Сеск Фабрегас отказал "Байеру". Он остается в "Комо"

Испанские и итальянские СМИ писали, что Хаби Алонсо на посту главного тренера "Байера" сменит его товарищ по сборной Испании Сеск Фабрегас.

Ведущие итальянские спортивные издания сообщили накануне, что испанец отказался от предложения "Байера" и продолжит руководить "Комо".

За два тура до финиша Серии А "Комо" занимает десятое место. Скромная команда впервые в истории одержала в Серии А шесть побед подряд.

Руководство клуба пообещало Сеску Фабрегасу существенное усиление состава на следующий сезон.

Отметим, что в начале сезоны эксперты считали, что "Комо" предстоит нелегкая борьба за выживание.