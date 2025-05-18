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Спорт

Плавание. Мейрон Херути дважды улучшил рекорд Израиля за один день

Плавание
Рекорды Израиля
время публикации: 18 мая 2025 г., 12:57 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 13:03
Плавание. Мейрон Херути дважды улучшил рекорд Израиля за один день
AP Photo/Darko Bandic

Во время соревнований по плаванию в Институте Вингейта Мейрон Херути дважды улучшил рекорд Израиля за один день.

В квалификации он преодолел дистанцию 50 метров вольным стилем за 21.70 секунды. улучшив рекорд Израиля (и свой личный) на 0.14 секунды.

Затем он проплыл дистанцию за 21.60 секунды.

Мейрон Херути выполнил норматив для участия в чемпионате мира в Сингапуре.

На данный момент завоевали право выступить на чемпионате мира завоевали Анастасия Горбенко, Мейрон Херути, Авив Барзилай, Алексей Глибинский, Мартин Картави и Томер Шустер.

Сборная Израиля выполнила норматив для участия в чемпионате мира в трех видах эстафеты: 4х100 метров вольным стилем, 4х100 метров комплексным стилем, 4х200 метров вольным стилем.

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