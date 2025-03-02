Убит бывший чемпион и рекордсмен Израиля по плаванию

28 февраля в Тире был застрелен известный израильский пловец Айхам Насер, сообщает "Исраэль а-Йом".

Бывшего спортсмена доставили в больницу в Кфар-Сабе. Его состояние оценивалось как критическое. Айхам Насер умер утром 1 марта. Ему было 25 лет.

Он считался одним из лучших пловцов Израиля в плавании на спине и неоднократно становился призером юношеских и молодежных чемпионатов Израиля.

Айхам Насер выступал за "Апоэль Ирони Од а-Шарон".

В 2019 году он стал победителем молодежного чемпионата Израиля и установил молодежный рекорд в плавании на спине на дистанции 50 метров.

В 2020 году он стал серебряным призером чемпионата Израиля.

В последние годы Айхам Насер работал тренером.

С начала 2025 года в Израиле в арабском секторе были убиты 46 человек.