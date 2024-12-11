Спортсмены года в Израиле: Том Реувени и Шарон Кантор

Лучшими спортсменами Израиля 2024 года по версии Национального олимпийского комитета признаны Том Реувени и Шарон Кантор, сообщает "Исраэль а-Йом".

Том Реувени - чемпион Парижской олимпиады по виндсерфингу.

Шарон Кантор - чемпионка мира по виндсерфингу, серебряный призер Парижской олимпиады.

Лучшими тренерами года признаны тренер сборной Израиля по дзюдо Шани Гершко и тренер сборной Израиля по художественной гимнастике Айелет Зусман.

Лучший молодой спортсмен - Рой Дрор (стрельба из лука). Он - участник олимпиады в Париже, победитель молодежного чемпионата Европы.

Лучшая молодая спортсменка - Тамар Штейнберг, победительница молодежного чемпионата мира по виндсерфингу.

В категории "Прорыв года" лучшим признан велогонщик Михаил Яковлев, первый израильтянин, установивший олимпийский рекор. Михаил - серебряный призер чемпионата мира в кейрине.