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Спорт

Спортсмены года в Израиле: Том Реувени и Шарон Кантор

Художественная гимнастика
Стрельба из лука
Велоспорт
Серфинг
Знаменитые спортсмены
время публикации: 11 декабря 2024 г., 06:18 | последнее обновление: 11 декабря 2024 г., 06:26
Спортсмены года в Израиле: Том Реувени и Шарон Кантор
AP Photo/Carolyn Kaster

Лучшими спортсменами Израиля 2024 года по версии Национального олимпийского комитета признаны Том Реувени и Шарон Кантор, сообщает "Исраэль а-Йом".

Том Реувени - чемпион Парижской олимпиады по виндсерфингу.

Шарон Кантор - чемпионка мира по виндсерфингу, серебряный призер Парижской олимпиады.

Лучшими тренерами года признаны тренер сборной Израиля по дзюдо Шани Гершко и тренер сборной Израиля по художественной гимнастике Айелет Зусман.

Лучший молодой спортсмен - Рой Дрор (стрельба из лука). Он - участник олимпиады в Париже, победитель молодежного чемпионата Европы.

Лучшая молодая спортсменка - Тамар Штейнберг, победительница молодежного чемпионата мира по виндсерфингу.

В категории "Прорыв года" лучшим признан велогонщик Михаил Яковлев, первый израильтянин, установивший олимпийский рекор. Михаил - серебряный призер чемпионата мира в кейрине.

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