Баскетбол. Ави Эвен уходит с поста спортивного директора тель-авивского "Маккаби"
время публикации: 18 сентября 2024 г., 17:09 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 17:09
Ави Эвен уходит с поста спортивного директора тель-авивского "Маккаби", сообщает Basket News.
Он работал в ведущем израильском баскетбольном клубе на разных должностях 18 с половиной лет.
В сообщении говорится, что с уходом Ави Эвена "завершится целая эпоха в истории клуба".
Он был тренером и техническим директором молодежной команды клуба. Затем Ави Эвен был помощником главного тренера основной команды, дважды в кризисные периоды становился главным тренером.
Он играл важную роль в успехах "Маккаби" в качестве главного скаута и менеджера по развитию игроков.
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