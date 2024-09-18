Баскетбол. Ави Эвен уходит с поста спортивного директора тель-авивского "Маккаби"

Ави Эвен уходит с поста спортивного директора тель-авивского "Маккаби", сообщает Basket News.

Он работал в ведущем израильском баскетбольном клубе на разных должностях 18 с половиной лет.

В сообщении говорится, что с уходом Ави Эвена "завершится целая эпоха в истории клуба".

Он был тренером и техническим директором молодежной команды клуба. Затем Ави Эвен был помощником главного тренера основной команды, дважды в кризисные периоды становился главным тренером.

Он играл важную роль в успехах "Маккаби" в качестве главного скаута и менеджера по развитию игроков.