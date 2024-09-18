Юниорский чемпионат мира по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Китая
время публикации: 18 сентября 2024 г., 16:30 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 16:30
В Китае продолжается женский юниорский чемпионат мира по водному поло (спортсменки до 18 лет).
В последнем матче группового этапа сборная Израиля уступила команде Китая 10:11 и заняла второе место в группе D.
После первой четверти израильтянки вели в счете 3:0. Первую половину они выиграли 5:4. Но провалили третью четверть 1:5.
По два гола в сборной Израиля забили Мия Тирош, Кармель Рахум и Юваль Раз.
Завтра израильтянки в матче плэй-офф сыграют с австралийками. Победитель выходит в четвертьфинал.
На данный момент в четвертьфинал вышли сборные Испании и Греции.
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