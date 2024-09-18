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Юношеский женский чемпионат мира по футболу. Чемпионки вылетели. Определились полуфиналистки

время публикации: 18 сентября 2024 г., 11:37 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 11:37
Юношеский женский чемпионат мира по футболу. Чемпионки вылетели. Определились полуфиналистки
AP Photo/Fernando Vergara

В Колумбии продолжается женский юношеский чемпионат мира по футболу (спортсменки до 20 лет).

Действующие чемпионки - испанки - выбыли в четвертьфинале, проиграв в дополнительное время японкам 0:1.

Голландки в серии пенальти победили сборную Колумбии 3:0. Основное время матча завершилось вничью 2:2.

Сборная КНДР обыграла бразильянок 1:0.

Американки в серии пенальти победили немок 3:1. Основное время завершилось вничью 2:2.

Сегодня в полуфиналах сыграют:

США - КНДР

Япония - Нидерланды.

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