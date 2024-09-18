Юношеский женский чемпионат мира по футболу. Чемпионки вылетели. Определились полуфиналистки
время публикации: 18 сентября 2024 г., 11:37 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 11:37
В Колумбии продолжается женский юношеский чемпионат мира по футболу (спортсменки до 20 лет).
Действующие чемпионки - испанки - выбыли в четвертьфинале, проиграв в дополнительное время японкам 0:1.
Голландки в серии пенальти победили сборную Колумбии 3:0. Основное время матча завершилось вничью 2:2.
Сборная КНДР обыграла бразильянок 1:0.
Американки в серии пенальти победили немок 3:1. Основное время завершилось вничью 2:2.
Сегодня в полуфиналах сыграют:
США - КНДР
Япония - Нидерланды.
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