Юношеский женский чемпионат мира по футболу. Чемпионки вылетели. Определились полуфиналистки

В Колумбии продолжается женский юношеский чемпионат мира по футболу (спортсменки до 20 лет).

Действующие чемпионки - испанки - выбыли в четвертьфинале, проиграв в дополнительное время японкам 0:1.

Голландки в серии пенальти победили сборную Колумбии 3:0. Основное время матча завершилось вничью 2:2.

Сборная КНДР обыграла бразильянок 1:0.

Американки в серии пенальти победили немок 3:1. Основное время завершилось вничью 2:2.

Сегодня в полуфиналах сыграют:

США - КНДР

Япония - Нидерланды.