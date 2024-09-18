x
18 сентября 2024
|
последняя новость: 10:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2024
|
18 сентября 2024
|
последняя новость: 10:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

2026 World Baseball Classic. Соперники сборной Израиля

время публикации: 18 сентября 2024 г., 09:49 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 09:49
2026 World Baseball Classic. Соперники сборной Израиля
AP Photo/Marta Lavandier

В марте 2026 года в США, Пуэрто-Рико и Японии состоится чемпионат мира по бейсболу (2026 World Baseball Classic).

Сборная Израиля сыграет в группе D в Майами.

Соперники: сборные Доминиканской республики, Венесуэлы, Нидерландов и одноа из команд, победительниц квалификации.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 июля 2024

Юниорский чемпионат Европы по бейсболу. Израильтяне проиграли итальянцам и победили хорватов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июля 2024

Победительницами кадетского чемпионата Европы по софтболу стали чешки. Израильтянки на 12-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 июля 2024

Кадетский чемпионат Европы по софтболу. Результаты израильтянок
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июля 2023

Бейсбол. Драфт MLB. Выбраны шесть игроков-евреев