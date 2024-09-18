2026 World Baseball Classic. Соперники сборной Израиля

В марте 2026 года в США, Пуэрто-Рико и Японии состоится чемпионат мира по бейсболу (2026 World Baseball Classic).

Сборная Израиля сыграет в группе D в Майами.

Соперники: сборные Доминиканской республики, Венесуэлы, Нидерландов и одноа из команд, победительниц квалификации.