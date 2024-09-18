2026 World Baseball Classic. Соперники сборной Израиля
время публикации: 18 сентября 2024 г., 09:49 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 09:49
В марте 2026 года в США, Пуэрто-Рико и Японии состоится чемпионат мира по бейсболу (2026 World Baseball Classic).
Сборная Израиля сыграет в группе D в Майами.
Соперники: сборные Доминиканской республики, Венесуэлы, Нидерландов и одноа из команд, победительниц квалификации.
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