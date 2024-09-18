x
18 сентября 2024
|
последняя новость: 10:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 сентября 2024
|
18 сентября 2024
|
последняя новость: 10:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Лига чемпионов. "Реал" победил "Штутгарт"

время публикации: 18 сентября 2024 г., 09:26 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 09:26
Лига чемпионов. "Реал" победил "Штутгарт"
AP Photo/Manu Fernandez

В матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил "Штутгарт" 3:1.

Немцы смотрелись неплохо, но упустили множество моментов, а "королевский клуб" своими воспользовался.

Статистическое преимущество у "Штутгарта" (51% владения мячом, 13:12 по ударам). Точнее били по воротам игроки "Реала" 8:7. В первые 15 минут матча гости нанесли четыре точных удара. Куртуа справился.

Комментатор сказал на 15-й минуте "Так "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" давно не возили.

На 28-й минуте Ундав пробил. Мяч задел ногу Карвахаля и попал в перекладину.

На 33-й минуте судья назначил пенальти в ворота "Штутгарта", но отменил свое решение после консультаций с видеоассистентами.

На 46-й минут е Родриго совершил рывок по флангу, сместился в штрафную и прострелил. Килиан Мбаппе отправил мяч в пустые ворота 1:0.

На 59-й минуте мяч после удара Винисиуса Жуниора попал в перекладину.

В ответной атаке Левелинг нанес сильный удар с линии штрафной. Куртуа парировал мяч, летевший в нижний угол. На 68-й минуте после подачи углового Дениз Ундав сравнял счет 1:1.

На 83-й минуте после подачи углового Рюдигер ударом головой забил победный гол 2:1.

На пятой минуте компенсированного времени Эндрик издали пробил точно в нижний угол 3:1.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 сентября 2024

Лига чемпионов. Рекорды Мюллера и Кейна. Олисе повторил рекорд Анри
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 сентября 2024

Покер Кейна. "Ливерпуль" победил "Милан". Результаты матчей Лиги чемпионов
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 сентября 2024

Футболист сборной Саудовской Аравии упал с балкона
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 сентября 2024

"Реал" победил в Сан-Себастьяне. Результаты матчей чемпионата Испании