Лига чемпионов. "Реал" победил "Штутгарт"

В матче первого тура основного этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" победил "Штутгарт" 3:1.

Немцы смотрелись неплохо, но упустили множество моментов, а "королевский клуб" своими воспользовался.

Статистическое преимущество у "Штутгарта" (51% владения мячом, 13:12 по ударам). Точнее били по воротам игроки "Реала" 8:7. В первые 15 минут матча гости нанесли четыре точных удара. Куртуа справился.

Комментатор сказал на 15-й минуте "Так "Реал" на "Сантьяго Бернабеу" давно не возили.

На 28-й минуте Ундав пробил. Мяч задел ногу Карвахаля и попал в перекладину.

На 33-й минуте судья назначил пенальти в ворота "Штутгарта", но отменил свое решение после консультаций с видеоассистентами.

На 46-й минут е Родриго совершил рывок по флангу, сместился в штрафную и прострелил. Килиан Мбаппе отправил мяч в пустые ворота 1:0.

На 59-й минуте мяч после удара Винисиуса Жуниора попал в перекладину.

В ответной атаке Левелинг нанес сильный удар с линии штрафной. Куртуа парировал мяч, летевший в нижний угол. На 68-й минуте после подачи углового Дениз Ундав сравнял счет 1:1.

На 83-й минуте после подачи углового Рюдигер ударом головой забил победный гол 2:1.

На пятой минуте компенсированного времени Эндрик издали пробил точно в нижний угол 3:1.