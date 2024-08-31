Юниорский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Италии
время публикации: 31 августа 2024 г., 11:41 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 11:41
Сегодня в Загребе завершится женский юниорский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 19 лет).
В финале встретятся сборные Испании и Венгрии.
В матче за третье место сыграют команды Хорватии и Греции.
Израильтянки проиграли сборной Италии 7:13. В матче за 7-е место сборная Израиля сыграет с француженками.
Украинки заняли 12-е место.
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