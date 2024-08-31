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Юниорский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Италии

время публикации: 31 августа 2024 г., 11:41 | последнее обновление: 31 августа 2024 г., 11:41
Юниорский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Италии
AP Photo/Luca Bruno

Сегодня в Загребе завершится женский юниорский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 19 лет).

В финале встретятся сборные Испании и Венгрии.

В матче за третье место сыграют команды Хорватии и Греции.

Израильтянки проиграли сборной Италии 7:13. В матче за 7-е место сборная Израиля сыграет с француженками.

Украинки заняли 12-е место.

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