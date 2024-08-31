Юниорский чемпионат Европы по водному поло. Израильтянки проиграли сборной Италии

Сегодня в Загребе завершится женский юниорский чемпионат Европы по водному поло (спортсменки до 19 лет).

В финале встретятся сборные Испании и Венгрии.

В матче за третье место сыграют команды Хорватии и Греции.

Израильтянки проиграли сборной Италии 7:13. В матче за 7-е место сборная Израиля сыграет с француженками.

Украинки заняли 12-е место.