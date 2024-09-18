Юниорский чемпионат мира по водному поло. Израильтянки победили сборную Мексики

Во втором туре группового этапа женского юниорского чемпионата мира по водному поло (спортсменки до 18 лет), который проходит в Китае, израильтянки победили сборную Мексики 17:6.

Сегодня израильтянки сыграют со сборной Китая за первое место в группе D. Китаянки одержали победы в двух первых матчах.

Четвертьфиналы состоятся 20 сентября.