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Юниорский чемпионат мира по водному поло. Израильтянки победили сборную Мексики

время публикации: 18 сентября 2024 г., 08:27 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 08:27
Юниорский чемпионат мира по водному поло. Израильтянки победили сборную Мексики
AP Photo/Luca Bruno

Во втором туре группового этапа женского юниорского чемпионата мира по водному поло (спортсменки до 18 лет), который проходит в Китае, израильтянки победили сборную Мексики 17:6.

Сегодня израильтянки сыграют со сборной Китая за первое место в группе D. Китаянки одержали победы в двух первых матчах.

Четвертьфиналы состоятся 20 сентября.

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