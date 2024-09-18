Юниорский чемпионат мира по водному поло. Израильтянки победили сборную Мексики
время публикации: 18 сентября 2024 г., 08:27 | последнее обновление: 18 сентября 2024 г., 08:27
Во втором туре группового этапа женского юниорского чемпионата мира по водному поло (спортсменки до 18 лет), который проходит в Китае, израильтянки победили сборную Мексики 17:6.
Сегодня израильтянки сыграют со сборной Китая за первое место в группе D. Китаянки одержали победы в двух первых матчах.
Четвертьфиналы состоятся 20 сентября.
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