x
19 апреля 2024
|
последняя новость: 16:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 апреля 2024
|
19 апреля 2024
|
последняя новость: 16:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Умер знаменитый израильский футболист

время публикации: 19 апреля 2024 г., 16:22 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 16:22
Умер знаменитый израильский футболист
AP Photo/Alberto Saiz

19 апреля на 74-м году жизни умер знаменитый израильский футболист Шалом Авитан, сообщают израильские спортивные СМИ.

На похороны легендарного футболиста, которые состоялись в Беэр-Шеве, пришли тысячи людей, в том числе мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович.

Шалом Авитан родился в Марселе. Заниматься футболом он начал в Беэр-Шеве.

Нападающий выступал за клубы "Бейтар" (Беэр-Шева), "Апоэль" (Беэр-Шева) (чемпион Израиля 1976 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов Израиля, финалист Кубка Израиля 1984 года), "Бейтар" (Иерусалим), "Апоэль" (Иерусалим), "Апоэль" (Тель-Авив)(чемпион Израиля, 1986 года), "Апоэль" (Ашдод).

В 1978 году Шалом Авитан провел два матча за национальную сборную Израиля, в которых забил два гола.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 18 апреля 2024

Умер футболист, потерявший сознание в матче чемпионата Италии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 апреля 2024

Бейсбол. Умер лучший еврейский питчер MLB, бывший тренер "Петах-Тиква Пайонирз"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 17 апреля 2024

Умер легендарный нападающий "Айнтрахта", чемпион мира
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 марта 2024

Умер известный футболист, двукратный обладатель Кубка европейских чемпионов