19 апреля на 74-м году жизни умер знаменитый израильский футболист Шалом Авитан, сообщают израильские спортивные СМИ.

На похороны легендарного футболиста, которые состоялись в Беэр-Шеве, пришли тысячи людей, в том числе мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович.

Шалом Авитан родился в Марселе. Заниматься футболом он начал в Беэр-Шеве.

Нападающий выступал за клубы "Бейтар" (Беэр-Шева), "Апоэль" (Беэр-Шева) (чемпион Израиля 1976 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов Израиля, финалист Кубка Израиля 1984 года), "Бейтар" (Иерусалим), "Апоэль" (Иерусалим), "Апоэль" (Тель-Авив)(чемпион Израиля, 1986 года), "Апоэль" (Ашдод).

В 1978 году Шалом Авитан провел два матча за национальную сборную Израиля, в которых забил два гола.