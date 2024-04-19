Умер знаменитый израильский футболист
время публикации: 19 апреля 2024 г., 16:22 | последнее обновление: 19 апреля 2024 г., 16:22
19 апреля на 74-м году жизни умер знаменитый израильский футболист Шалом Авитан, сообщают израильские спортивные СМИ.
На похороны легендарного футболиста, которые состоялись в Беэр-Шеве, пришли тысячи людей, в том числе мэр Беэр-Шевы Рубик Данилович.
Шалом Авитан родился в Марселе. Заниматься футболом он начал в Беэр-Шеве.
Нападающий выступал за клубы "Бейтар" (Беэр-Шева), "Апоэль" (Беэр-Шева) (чемпион Израиля 1976 года, двукратный бронзовый призер чемпионатов Израиля, финалист Кубка Израиля 1984 года), "Бейтар" (Иерусалим), "Апоэль" (Иерусалим), "Апоэль" (Тель-Авив)(чемпион Израиля, 1986 года), "Апоэль" (Ашдод).
В 1978 году Шалом Авитан провел два матча за национальную сборную Израиля, в которых забил два гола.
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