НХЛ. Дубль Мэтью Ткачука. Противостояние братьев Робертсон. Достижение Флери
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Флорида" в гостях разгромила "Миннесоту" 6:1.
Детройт Ред Уингз - Филадельфия Флайерз 6:4
На 48-й минуте была ничья 4:4.
Победный гол забил Патрик Кейн.
Даллас Старз - Торонто Мейпл Лифс 3:5
"Даллас" вел в счете 1:0 и 2:1.
Две шайбы забросил Уильям Нюландер (Торонто).
Противостояние братьев Робертсон. Ник (Торонто) забил гол и сделал голевую передачу. Показатель +3. Джейсон (Даллас). Показатель -2.
Миннесота Уайлд - Флорила Пантерз 1:6
Две шайбы забросил Мэтью Ткачук.
Голкипер "Миннесоты" Марк-Андре Флери вышел на третье место в НХЛ по количеству игр в стартовом составе - 1004. Он обошел легендарного Патрика Руа (1003). Лидируют Мартин Бродо (1251) и Роберто Луонго (1014).
В историческом матче Флери отразил 27 бросков.
Анахайм Дакс - Виннипег Джетс 3:2
3 (2 + 1) очка набрал Фрэнк Ватрано.
Юта - Ванкувер Кэнакс 3:2
На 30-й минуте "Ванкувер" вел в счете 2:0. Во второй раз в сезоне "Кэнакс" проигрывают, ведя по ходу матча с разницей в две шайбы.
Еврейский защитник "Ванкувера" Квинн Хьюз сделал две результативные передачи.
Еврейский нападающий "Ванкувера" Маккс Сасон отыграл 12 минут 46 секунд. Показатель 0.