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Спорт

Умер известный советский волейболист, чемпион Московской олимпиады

Знаменитые спортсмены
Волейбол
время публикации: 19 декабря 2024 г., 12:05 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 12:05
Умер известный советский волейболист, чемпион Московской олимпиады
AP Photo/John McDonnell

На 72-м году жизни умер известный советский волейболист Владимир Дорохов, сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола.

О причине смерти не сообщается.

Владимир Дорохов выступал за клубы "Буревестник" (Тбилиси), ЦСКА (Москва) и "Автомобилист" (Ленинград).

В составе сборной СССР он - двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, чемпион Московской олимпиады, двукратный обладатель Кубка мира.

Спорт
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