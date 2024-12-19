Умер известный советский волейболист, чемпион Московской олимпиады

На 72-м году жизни умер известный советский волейболист Владимир Дорохов, сообщает сайт Всероссийской федерации волейбола.

О причине смерти не сообщается.

Владимир Дорохов выступал за клубы "Буревестник" (Тбилиси), ЦСКА (Москва) и "Автомобилист" (Ленинград).

В составе сборной СССР он - двукратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы, чемпион Московской олимпиады, двукратный обладатель Кубка мира.