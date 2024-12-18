Обладателем Межконтинентального кубка стал "Реал"
время публикации: 18 декабря 2024 г., 21:19 | последнее обновление: 18 декабря 2024 г., 21:22
В Катаре состоялся финал Межконтинентального кубка (ФИФА возродила трофей после 20-летнего перерыва).
В финале мадридский "Реал" разгромил мексиканский клуб "Пачука" 3:0.
"Королевский клуб" в четвертый раз завоевал Межконтинентальный кубок (это рекорд. Без учета клубных чемпионатов мира).
Мексиканцы не дали Куртуа заскучать. Тибо совершил 3-4 сэйва.
На 37-й минуте Винисиус Жуниор прорвался по центру, обыграл вратаря и отдал пас Мбаппе, который отправил мяч в пустые ворота 1:0. На 53-й минуте мексиканцы неудачно подали угловой, за которым последовала атака "Реала". Мбаппе отдал мяч Родриго, тот обыграл двух защитников и нанес удар метров с 20 2:0.
На 84-й минуте Винисиус Жуниор реализовал пенальти 3:0.
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