Травма Доннаруммы. Удаление тренера "Монако". Дубль Дембеле. Победа ПСЖ

В матче шестнадцатого тура чемпионата Франции ПСЖ в гостях победил "Монако". Отрыв парижан от "Марселя" и "Монако" 10 очков.

ПСЖ не проигрывает в 18 матчах Лиги 1 подряд.

Парижане уверенно контролировали ход матча. За исключением 15 минут в начале второго тайма, когда хозяева сумели забить два гола.

На 4-й минуте парижане едва не забили. Хакими навесил. После рикошета мяч попал в штангу. Через минуту Баркола пробил в ближний угол. Вратарь выручил "Монако", ногой парировав мяч на угловой.

На 17-й минуте Синго пытался перебросить мяч через Доннарумму. Вратарь мяч парировал. Синго попал ногой в лицо. Доннарумме. Доннарумма не смог продолжить матч. Место в воротах парижан занял Матвей Сафонов.

Синго даже не удалили (на 14-й минуте он уже успел получить желтую карточку).

На 24-й минуте Хакими прошел по флангу, сместился в штрафную и сделал передачу. 19-летний Дезире Дуэ (17 августа перешел из "Ренна") в касание отправил мяч в дальний нижний угол 0:1.

На 53-й минуте 19-летний Эльес Бен Сегир реализовал пенальти 1:1. На 60-й минуте Аклиуш прострелил. Брель Эмболо в касание отправил мяч в дальний нижний угол 2:1.

На 64-й минуте парижане отыгрались. Хакими пробил метров с 15. Кен мяч парировал. Дембеле опередил защитника и отправил мяч в сетку 2:2.

На 83-й минуте после подачи углового Гончалу Рамуш головой забил победный гол 2:3.

Через 2 минуты монегаски могли отыграться. Аклиуш прошел по флангу и прострелил. Минамино оказался перед воротами, но удар у него не получился. Сафонов мяч поймал.

На второй минуте компенсированного времени Ли Кан Ин пробил из-за пределов штрафной. Мяч от руки вратаря "Монако" отскочил в штангу.

Через несколько минут был удален тренер "Монако" Ади Хютер, который слишком активно добивался назначения пенальти в ворота гостей.

На седьмой минуте компенсированного времени Дембеле вышел один на один и перебросил мяч через вратаря 2:4.