Умер легендарный футболист дрезденского "Динамо", олимпийский чемпион
19 января на 71-м году жизни умер известный немецкий футболист Ганс-Юрген Дернер, сообщает официальный сайт Футбольного союза Германии.
Защитник всю карьеру отыграл в "Динамо" (Дрезден). Пятикратный чемпион и пятикратный серебряный призер чемпионатов ГДР, пятикратный обладатель Кубка ГДР.
В составе сборной ГДР Ганс-Юрген Дернер - чемпион Монреальской олимпиады (1976 год).
По окончании карьеры игрока он тренировал молодежную сборную ГДР, клубы "Цвикау", "Вердер" (Бремен), "Аль-Ахли" (Каир), "Лейпциг" и "Радеболер".
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// NEWSru.co.il // Спорт // 19 января 2022
Умер легендарный игрок мадридского "Реала" Франсиско Хенто
Умер легендарный игрок мадридского "Реала" Франсиско Хенто