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NEWSru.co.il :: Спорт19 января 2022 г., 15:29

Умер легендарный футболист дрезденского "Динамо", олимпийский чемпион

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Умер легендарный футболист дрезденского "Динамо", олимпийский чемпион

19 января на 71-м году жизни умер известный немецкий футболист Ганс-Юрген Дернер, сообщает официальный сайт Футбольного союза Германии.

Защитник всю карьеру отыграл в "Динамо" (Дрезден). Пятикратный чемпион и пятикратный серебряный призер чемпионатов ГДР, пятикратный обладатель Кубка ГДР.

В составе сборной ГДР Ганс-Юрген Дернер - чемпион Монреальской олимпиады (1976 год).

По окончании карьеры игрока он тренировал молодежную сборную ГДР, клубы "Цвикау", "Вердер" (Бремен), "Аль-Ахли" (Каир), "Лейпциг" и "Радеболер".


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