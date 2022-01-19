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NEWSru.co.il :: Спорт19 января 2022 г., 15:01

Открытый чемпионат Австралии. Девочка, подающая мячи потеряла сознание от жары

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Открытый чемпионат Австралии. Девочка, подающая мячи потеряла сознание от жары

Во время матча Открытого чемпионата Австралии, в котором встречались Федерико Дельбонис и Педро Мартинес, девочка, подававшая мячи, потеряла сознание от жары.

Теннисисты пришли ребенку на помощь.

Ребенку была оказана медицинская помощь. По сообщению местных СМИ, здоровью девочки ничего не угрожает.

В этом матче победил Педро Мартинес 7:6, 3:6, 6:4, 6:2.


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