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NEWSru.co.il :: Спорт19 января 2022 г., 09:26

Умер легендарный игрок мадридского "Реала" Франсиско Хенто

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Чемпионат мира 1966 года. Капитан сборной Испании Франсиско Хентов в матче против швейцарцев

18 января на 89-м году жизни умер почетный президент мадридского "Реала", легенда мирового футбола Франсиско Хенто, сообщает официальный сайт "королевского клуба".

Он начал карьеру в "Расинге" (Сантандер), 18 сезонов отыграл в "Реала". В составе "Реала", капитаном которого он был долгое время, Франсиско Хенто 12-кратный чемпион Испании, шестикратный победитель Кубка европейских чемпионов, двукратный обладатель Кубка Испании, обладатель Интерконтинентального кубка 1960 года.

Франсиско Хенто трижды включался в символическую сборную мира по итогам года.


Международная федерация футбольной истории и статистики признала Хенто лучшим испанским футболистом 20 века.

В составе сборной Испании Франсиско Хенто участвовал в чемпионатах мира 1962 и 1966 годов.

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