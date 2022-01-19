Умер легендарный игрок мадридского "Реала" Франсиско Хенто
18 января на 89-м году жизни умер почетный президент мадридского "Реала", легенда мирового футбола Франсиско Хенто, сообщает официальный сайт "королевского клуба".
Он начал карьеру в "Расинге" (Сантандер), 18 сезонов отыграл в "Реала". В составе "Реала", капитаном которого он был долгое время, Франсиско Хенто 12-кратный чемпион Испании, шестикратный победитель Кубка европейских чемпионов, двукратный обладатель Кубка Испании, обладатель Интерконтинентального кубка 1960 года.
Франсиско Хенто трижды включался в символическую сборную мира по итогам года.
Международная федерация футбольной истории и статистики признала Хенто лучшим испанским футболистом 20 века.
В составе сборной Испании Франсиско Хенто участвовал в чемпионатах мира 1962 и 1966 годов.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день