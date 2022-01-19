Победы "Миннесоты" и "Голден Стэйт"
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Нью-Йорк" уступил "Миннесоте" 110:112. "Голден Стэйт" разгромил "Детройт" 102:86.
Нью-Йорк Никс - Миннесота Тимбервулвз 110:112
Хозяева выиграли третью четверть 40:25 и вели перед последним отрезком матча 91:86.
Незадолго до финальной сирены "Нью-Йорк" вел в счете 109:106.
Голден Стейт Уорриорз - Детройт Пистонз 102:86
Первую половину матча "воины" выиграли 66:38.
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