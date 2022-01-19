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NEWSru.co.il :: Спорт19 января 2022 г., 08:54

Победы "Миннесоты" и "Голден Стэйт"

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Голден Стейт Уорриорз - Детройт Пистонз 102:86

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Нью-Йорк" уступил "Миннесоте" 110:112. "Голден Стэйт" разгромил "Детройт" 102:86.

Нью-Йорк Никс - Миннесота Тимбервулвз 110:112

Хозяева выиграли третью четверть 40:25 и вели перед последним отрезком матча 91:86.

Незадолго до финальной сирены "Нью-Йорк" вел в счете 109:106.


Голден Стейт Уорриорз - Детройт Пистонз 102:86

Первую половину матча "воины" выиграли 66:38.

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