Чемпионат Англии. Антирекорд "Манчестер Юнайтед". Неожиданное поражение "Тоттенхэма"

Состоялись матчи двадцать второго тура чемпионата Англии. Неожиданно проиграли "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".

Эвертон (Ливерпуль) - Тоттенхэм (Лондон) 3:2

"Эвертон" одержал первую победу под руководством вернувшегося в клуб после долгого перерыва Дэвида Мойеса.

"Эвертон" впервые победил "Тоттенхэм" в матче Премьер-лиги с сентября 2020 года. "Эвертон" впервые с 2017 года после первого тайма вел в счете с разницей в три мяча.

"Тоттенхэм" проиграл третий матч подряд.

Манчестер Юнайтед - Брайтон энд Хоув 1:3

"Чайки" не проиграли в шестой игре подряд и поднялись на девятое место.

"Манчестер Юнайтед" потерпел шестое домашнее поражение в первых 12 домашних матчах сезона. Это худший результат с сезона 1893-94 годов. 130 лет назад "красные дьяволы" за тот же отрезок потерпели 7 домашних поражений.

Ноттингем Форест - Саутгемптон 3:2

"Ноттингем Форест" догнал по очкам "Арсенал", занимающий второе место.

"Лесники" не проигрывают в чемпионате Англии 8 матчей. Это их лучшая серия с 1995 года.

"Святые" потерпели пятое поражение подряд. Они набрали всего 6 очков и шансов на спасение все меньше.