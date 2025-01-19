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Сильнейшая футбольная лига мира 2024 года - итальянская Серия А. Лига Аль на 28-м месте

Футбол
время публикации: 19 января 2025 г., 12:44 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 12:44
AP Photo/Andrew Medichini

По данным Международной федерации футбольной истории и статистики, сильнейший футбольный национальный чемпионат 2024 года - итальянская Серия А.

На втором месте чемпионат Испании, на третьем - Англии, входящий в тройку сильнейших восьмой гол подряд.

На четвертом месте чемпионат Бразилии, на пятом - Германии.

В десятку сильнейших входят чемпионаты Аргентины, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов.

Чемпионат Израиля на 28-м месте.

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