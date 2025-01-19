Сильнейшая футбольная лига мира 2024 года - итальянская Серия А. Лига Аль на 28-м месте
время публикации: 19 января 2025 г., 12:44 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 12:44
По данным Международной федерации футбольной истории и статистики, сильнейший футбольный национальный чемпионат 2024 года - итальянская Серия А.
На втором месте чемпионат Испании, на третьем - Англии, входящий в тройку сильнейших восьмой гол подряд.
На четвертом месте чемпионат Бразилии, на пятом - Германии.
В десятку сильнейших входят чемпионаты Аргентины, Португалии, Франции, Бельгии и Нидерландов.
Чемпионат Израиля на 28-м месте.
Ссылки по теме