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Чемпионат Англии. Манор Соломон забил победный гол

Футбол
время публикации: 19 января 2025 г., 17:02 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 17:09
Чемпионат Англии. Манор Соломон забил победный гол
AP Photo/Dave Thompson

В матче двадцать седьмого тура Чемпионшипа (второй дивизион английского футбола) "Лидс" разгромил "Шеффилд Уэнсдэй" 3:0.

"Лидс" лидирует, на 1 очко опережая "Шеффилд Юнайтед", на 3 - "Бернли".

Счет на 3-й минуте матча открыл израильский полузащитник Манор Соломон.В этом сезоне футболист, арендованный у "Тоттенхэма", забил 4 гола.

Манор Соломон был заменен на 83-й минуте.

На 88-й минуте заменивший Соломона Ларджи Рамазани (бывший игрок молодежной команды "Манчестер Юнайтед") удвоил преимущество "павлинов".

На шестой минуте компенсированного времени после передачи Рамазани отличился Ао Танака (30 августа перешел из "Фортуны" (Дюссельдорф)).

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