Достижение Уоткинса. "Арсенал" и "Астон Вилла" сыграли вничью

В матче двадцать второго тура чемпионата Англии "Арсенал" сыграл вничью с "Астон Вилой" 2:2. "Канониры" занимают второе место, отставая от "Ливерпуля" на 6 очков.

Арсенал": Райя, Парти, Тимбер, Габриэл, Льюис-Скелли, Эдегор, Райс, Мерино, Мартинелли (Стерлинг, 82), Хаверц, Троссар.

"Астон Вилла": Мартинес, Кэш, Конса, Мингз, Маатсен (Динь, 46), Камара, Онана (Богард, 37), Роджерс, Тилеманс, Рамзи (Бэйли, 85), Уоткинс (Дуран, 79)

На 60-й минуте "Арсенал" вел в счете 2:0. "Канониры" упустили победу в домашнем матче, в котором вели в счете с разницей в два гола, впервые с октября 2019 года.

"Арсенал" не проиграл в 12-й игре Премьер-лиги подряд.

У лондонцев значительное преимущество (65% владения мячом, 18:7 по ударам, 5:4 по точным ударам, 10:1 по угловым).

После первого тайма казалось, что команда Артеты справилась с потерей двух чистых форвардов (Букайо Сака и Габриэль Жезус травмированы. Бразилец выбыл до конца сезона).

На 9-й минуте Мартинес прервал навес Райса, но столкнулся с партнером и упал. Парти мог забить, но попал в лежащего вратаря "Астон Виллы".

На 13-й минуте Райя выручил почле удара метров с 10 Маатсена.

На 35-й минуте Троссар обыграл защитника на фланге и прострелил во вратарскую. Габриэль Мартинелли открыл счет 1:0. На 55-й минуте Троссар прошел по флангу и прострелил. Кай Хаверц отправил мяч в ближний угол 2:0.

На 60-й минуте Динь навесил. Юри Тилеманс нанес удар головой 2:1. Через минуту Тилеманс мог сравнять. Мяч после его удара попал в штангу.

На 68-й минуте Кэш навесил. Олли Уоткинс сравнял счет 2:2. По данным StatMuse, это 18-й гол Уоткинса в матчах против команд "большой шестерки". У Оливье Жиру и Ромелу Лукаку таких голов 17.

На 87-й минуте мяч от Хаверца влетел в сетку. Гол "Арсенала" не засчитан из-за игры рукой.

Комментатор замечательно подытожил ход поединка: "Арсенал не давал сопернику головы поднять, а затем "Астон Вилла" включилась на 10 минут и спасла матч".