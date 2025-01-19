"Маккаби" (Хайфа) теряет очки. Тель-авивский "Маккаби" догоняет лидера
Состоялись матчи девятнадцатого тура чемпионата Израиля по футболу. "Маккаби" (Хайфа) не смог обыграть "Бней Сахнин" 1:1.
Маккаби (Хайфа) - Бней Сахнин 1:1
"Зеленые" занимают третье место, отставая на 4 очка от лидирующих "Апоэля" (Беэр-Шева) и "Маккаби" (Тель-Авив).
Маккаби Бней Райна - Маккаби (Петах-Тиква) 1:2
После сенсационных побед над "Бейтаром" и тель-авивским "Маккаби" "Маккаби Бней Райна" уступил гораздо более скромному сопернику.
"Маккаби" (Петах-Тиква) одержал в чемпионате вторую победу подряд и поднялся на 11-е место.
Два гола в ворота хозяев забил Виталий Дамашкан. Это его второй дубль в этом сезоне.
Маккаби (Тель-Авив) - Маккаби (Нетания) 4:1
Два гола забил Дор Турджеман. По разу отличились Уэсли Патати и Эран Заави.
Гол престижа на счету 17-летнего Даниэля Дапаа.