Взвешивание в Лондоне. Усик на 7.5 кг легче Дюбуа
время публикации: 19 июля 2025 г., 07:03 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 07:03
В ночь на 20 июля в Лондоне состоится бой за звание чемпионат мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring и IBF.
Чемпион по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring украинец Александр Усик проведет бой-реванш против британца Даниэля Дюбуа, чемпиона по версии IBF.
Первый бой прошел в августе 2023 года. Тогда Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.
Перед боем состоялась церемония взвешивания. Вес Усика 103.1 кг, Дюбуа - 110.6.
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