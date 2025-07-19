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Взвешивание в Лондоне. Усик на 7.5 кг легче Дюбуа

Знаменитые спортсмены
Бокс
время публикации: 19 июля 2025 г., 07:03 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 07:03
Взвешивание в Лондоне. Усик на 7.5 кг легче Дюбуа
AP Photo/Kin Cheung

В ночь на 20 июля в Лондоне состоится бой за звание чемпионат мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring и IBF.

Чемпион по версиям WBC, WBA Super, WBO, IBO, The Ring украинец Александр Усик проведет бой-реванш против британца Даниэля Дюбуа, чемпиона по версии IBF.

Первый бой прошел в августе 2023 года. Тогда Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде.

Перед боем состоялась церемония взвешивания. Вес Усика 103.1 кг, Дюбуа - 110.6.

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