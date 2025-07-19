Синхронное плавание. Чемпионом мира в сольной технической программе стал россиянин
время публикации: 19 июля 2025 г., 12:40 | последнее обновление: 19 июля 2025 г., 12:40
В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.
Чемпионом мира по синхронному плаванию в сольной технической программе стал россиянин Александр Мальцев.
На втором месте испанец Деннис Гонсалес, на третьем - мексиканец Диего Вильялобос.
Эдуард Ким (Казахстан) занял девятое место.
Израильтяне в этом виде программы не участвовали.
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