Синхронное плавание. Чемпионом мира в сольной технической программе стал россиянин

В Сингапуре продолжается чемпионат мира по водным видам спорта.

Чемпионом мира по синхронному плаванию в сольной технической программе стал россиянин Александр Мальцев.

На втором месте испанец Деннис Гонсалес, на третьем - мексиканец Диего Вильялобос.

Эдуард Ким (Казахстан) занял девятое место.

Израильтяне в этом виде программы не участвовали.