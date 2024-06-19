Евро 2024. Начался второй тур. Хорваты и албанцы сыграли вничью

В Гамбурге начался второй тур группового этапа чемпионата Европы по футболу. Сборные Хорватии и Албании сыграли вничью 2:2.

Хорватия: Ливакович, Юранович, Шутало, Гвардиол, Перишич (84, Соса), Модрич, Брозович (46, Сучич), Ковачич, Майер (46, Пашалич), Петкович (69, Будимир), Крамарич (84, Батурина).

Албания: Стракоша, Митай, Айети, Джимшити, Хюсай, Лячи (73, Гьясуля), Рамадани (85, Ходжа), Аслани, Байрами, Манай (85, Даку), Асани (64, Сефери).

Первые матчи команды проиграли. Поэтому права на ошибку у соперников не было.

Хорваты вроде бы завладели территориальным преимуществом. А на 11-й минуте албанцы вышли вперед. Асани оказался один на фланге и навесил. Кязим Лячи (Спарта, Прага) головой отправил мяч в сетку 0:1. На 15-й минуте Байрами ворвался в штрафную и пробил. После рикошета мяч пролетел рядом со штангой.

Хорваты вроде бы продолжали давить, но албанцы отвечали скоростными контратаками.

Наставник хорватов выбежал к бровке поля, призывая подопечных ожить.

В первые полчаса контратаки албанцев были намного интереснее вялых позиционных атак хорватов.

Комментатор охарактеризовал футбол сборной Хорватии в первом тайме как "унылый".

На 50-й минуте вышедшие на замену Сучич и Пашалич организовали первый опасный момент хорватов. Сучич пробил в ближний угол. Стракоша справился.

У хорватов почти ничего не получалось, но на 74-й минуте они прорвали оборону албанцев по центру. Андрей Крамарич (Хоффенхайм) отправил мяч в нижний угол. Через 2 минуты хорваты забили второй. Пашалич прошел по флангу и сделал передачу. Сучич пробил - мяч попал в защитника, затем в Клауса Гьясулю (Дармштадт) и оказался в сетке. Автогол 2:1.

После забитого гола хорваты ожили, стали действовать более быстро и активно. Получались сольные проходы. На 88-й минуте опасно пробил Лука Модрич. Мяч пролетел рядом со штангой. Тут же Батурина совершил сольный проход, который завершил опасным ударом с острого угла.

Однако на 90-й минуте албанцы едва не отыгрались. Ходжа вышел один на один. Чуть позже судья показал, что был офсайд.

На пятой минуте компенсированного времени Гьясуля сравнял счет 2:2.

В концовке лобе сборные пытались атаковать и вырвать победу.