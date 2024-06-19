Евро 2024. Немцы победили сборную Венгрии

В Штутгарте состоялся матч второго тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Немцы победили сборную Венгрии 2:0.

Германия: Нойер, Миттельштедт, Та, Рюдигер, Киммих, Кроос, Андрих (72, Джан), Вирц (58, Сане), Гюндоган (84, Ундав), Мусиала (72, Фюрих), Хаверц (58, Фюлькруг).

Венгрия: Гулачи, Салаи, Орбан, Ланг, Керкез (76, Жолт Надь), Шефер, Адам Надь (64, Кляйнхайслер), Болла (76, Адам), Шаллаи (88, Чобот), Собослаи, Варга (88, Газдаг).

На прошлом Евро соперники выдали потрясающий матч. Немцы дважды отыгрывались. Ничья 2:2.

В первом туре немцы разгромили шотландцев. Венгры уступили сборной Швейцарии.

В первые полчаса венгры не сильно уступали хозяевам, хотя немцы владели территориальным преимуществом. Гол вышел спорным.

В последней трети первого тайма немцы доминировали.

Первый опасный момент гости создали на первой минуте. Шаллаи выскочил один на один, но пробить толком не сумел.

Первый опасный момент немцы создали на 12-й минуте. Хаверц оттеснил Орбана и нанес удар слету Гулачи мяч парировал. После углового мощно пробил Андрих. Мяч летел в ворота. Болла головой выбил мяч на угловой.

На 22-й минуте Гюндоган оттолкнул Орбана прорвался к мячу и сделал пас назад. Мусиала открыл счет 1:0.

На 26-й минуте Собослаи опасно исполнил штрафной. Нойер, парировал мяч, летевший в верхний угол. На последних секундах первого тайма венгры забили, но из явного офсайда.

На 60-й минуте Шаллаи навесил. Варга пробил головой. Чуть выше.

Во втором тайме венгры атаковали куда реже.

На 67-й минуте Миттельштадт прострелил. Гюндоган в касание перевел мяч в дальний угол 2:0.

На 90-й минуте после навеса со штрафного ошибся Нойер, выпустив мяч. Орбан бил по пустым воротам. Но Киммих успел подстраховать вратаря.