Художественная гимнастика. Этап Гран-при. Израильтянка Лиан Рона завоевала бронзовую медаль
время публикации: 19 июня 2024 г., 06:24 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 06:24
В Брно, Чехия, состоялся этапа Гран-при по художественной гимнастике. Израильтянка Лиан Рона завоевала бронзовую медаль в упражнениях с булавами.
Победила украинка Виктория Оноприенко.
Серебряную медаль завоевала Эльвира Краснобаева (Болгария).
16-летняя Лиан Рона - чемпионка Европы 2022 года, серебряный призер юниорского чемпионата мира 2023 года.
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