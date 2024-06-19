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Художественная гимнастика. Этап Гран-при. Израильтянка Лиан Рона завоевала бронзовую медаль

время публикации: 19 июня 2024 г., 06:24 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 06:24
Художественная гимнастика. Этап Гран-при. Израильтянка Лиан Рона завоевала бронзовую медаль
AP Photo/Efrem Lukatsky

В Брно, Чехия, состоялся этапа Гран-при по художественной гимнастике. Израильтянка Лиан Рона завоевала бронзовую медаль в упражнениях с булавами.

Победила украинка Виктория Оноприенко.

Серебряную медаль завоевала Эльвира Краснобаева (Болгария).

16-летняя Лиан Рона - чемпионка Европы 2022 года, серебряный призер юниорского чемпионата мира 2023 года.

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