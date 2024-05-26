Художественная гимнастика. Израильтянка Даниэла Муниц стала чемпионкой Европы

Сегодня в Будапеште завершится чемпионат Европы по художественной гимнастике. Даниэла Муниц завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами.

Ее результат 33.400 балла.

На втором месте полька Лилиана Левинська (32.950).

Бронзовую медаль завоевала болгарка Боряна Калейн (32.900).

16-летняя Даниэла Муниц впервые стала чемпионкой Европы. Она двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы и двукратная чемпионка молодежного чемпионата Европы 2022 года.