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Художественная гимнастика. Израильтянка Даниэла Муниц стала чемпионкой Европы

время публикации: 26 мая 2024 г., 13:36 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 13:46
Художественная гимнастика. Израильтянка Даниэла Муниц стала чемпионкой Европы
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Сегодня в Будапеште завершится чемпионат Европы по художественной гимнастике. Даниэла Муниц завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами.

Ее результат 33.400 балла.

На втором месте полька Лилиана Левинська (32.950).

Бронзовую медаль завоевала болгарка Боряна Калейн (32.900).

16-летняя Даниэла Муниц впервые стала чемпионкой Европы. Она двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы и двукратная чемпионка молодежного чемпионата Европы 2022 года.

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