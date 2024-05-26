Художественная гимнастика. Израильтянка Даниэла Муниц стала чемпионкой Европы
время публикации: 26 мая 2024 г., 13:36 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 13:46
Сегодня в Будапеште завершится чемпионат Европы по художественной гимнастике. Даниэла Муниц завоевала золотую медаль в упражнениях с булавами.
Ее результат 33.400 балла.
На втором месте полька Лилиана Левинська (32.950).
Бронзовую медаль завоевала болгарка Боряна Калейн (32.900).
16-летняя Даниэла Муниц впервые стала чемпионкой Европы. Она двукратный бронзовый призер чемпионатов Европы и двукратная чемпионка молодежного чемпионата Европы 2022 года.
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