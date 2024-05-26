Чемпионат Европы по художественной гимнастике. В упражнениях с мячом израильтянка завоевала бронзу
время публикации: 26 мая 2024 г., 12:44 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 13:35
В Будапеште продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. В упражнениях с мячом чемпионкой стала итальянка София Раффаэли (35.350).
На втором месте Фанни Пигницки (Венгрия) (34.850).
Израильтянка Даниэла Муниц завоевала бронзовую медаль (34.250).
Украинка Таисия Онофрийчук заняла восьмое место (30.600).
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 26 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 мая 2024
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 24 мая 2024