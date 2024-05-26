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Чемпионат Европы по художественной гимнастике. В упражнениях с мячом израильтянка завоевала бронзу

время публикации: 26 мая 2024 г., 12:44 | последнее обновление: 26 мая 2024 г., 13:35
Чемпионат Европы по художественной гимнастике. В упражнениях с мячом израильтянка завоевала бронзу
AP Photo/Kirsty Wigglesworth

В Будапеште продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. В упражнениях с мячом чемпионкой стала итальянка София Раффаэли (35.350).

На втором месте Фанни Пигницки (Венгрия) (34.850).

Израильтянка Даниэла Муниц завоевала бронзовую медаль (34.250).

Украинка Таисия Онофрийчук заняла восьмое место (30.600).

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