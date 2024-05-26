Чемпионат Европы по художественной гимнастике. В упражнениях с обручем победила болгарка

В Будапеште продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. В упражнениях с обручем чемпионкой стала болгарка Боряна Калейн. Ее результат 35.250 балла.

На втором месте болгарка Стилиана Николова (34.950)

Бронзовую медаль завоевала украинка Таисия Онофрийчук (34.900).

Израильтянка Даниэла Муниц заняла шестое место (32.250).

Дарья Атаманов заняла седьмое место (31.350).