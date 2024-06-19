Евро 2024. Рекорды Криштиану Роналду и Пепе. Португальцы победили чехов

В Лейпциге состоялся последний матч первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Португальцы одержали волевую победу над чехами 2:1.

Португалия: Кошта, Канселу (90, Семеду), Пепе, Диаш, Мендеш (90, Нету), Далот (63, Инасиу), Бруну Фернандеш, Витинья (90, Консейсау), Силва, Криштиану Роналду, Леау (63, Жота).

Чехия: Станек, Голеш (90 + 3, Хоры), Гранач, Крейчи, Цоуфал, Доудера, Соучек, Провод (79, Провод), Шульц (79, Шевчик), Кухта (60, Лингр), Шик (60, Хитил).

Выйдя на поле в этом матче, Криштиану Роналду установил мировой рекорд. Он участвовал в десяти чемпионатах мира и Европы. По девять турниров в активе Лотара Маттеуса и Луки Модрича.

Вышедший в стартовом составе Пепе установил рекорд чемпионатов Европы. 43-летний защитник стал самым возрастным игроком, принимавшим участие в матчах чемпионатов Европы.

Матч проходил под сильным дождем.

В первые 20 минут было много борьбы, но не было опасных моментов. Территориальным преимуществом владели португальцы. На 24-й минуте Бруну Фернандеш пробил издали. Чуть выше. На 26-й минуте Фернандеш опасно прострелил. Леау не дотянулся до мяча.

На 32-й минуте Фернандеш вывел Криштиану Роналду один на один. Станек мяч парировал.

Чехи вообще не создали опасных моментов в первом тайме. Португальцы, несмотря на значительное преимущество, в созидании также не преуспели, несмотря на обостряющие передачи Бруну Фернандеша.

После перерыва португальцы продолжали владеть преимуществом, но пропустили.

На 62-й минуте Лукаш Провод метров с 22 нанес удар в угол ворот 0:1.

На 69-й минуте португальцы отыгрались. Канселу навесил. Мендеш пробил головой. Вратарь неудачно парировал мяч. Мяч попал в Робина Гранача (Виктория, Пльзень) и оказался в сетке . Автогол 1:1.

На 83-й минуте чехи провели опасную атаку. Соучек метров с 20 не попал в створ ворот.

На 87-й минуте Криштиану Роналду пробил - мяч попал в штангу. Жота добил мяч в сетку. Гол не засчитан - офсайд у Криштиану Роналду. На второй минуте компенсированного времени Нету прострелил. Гранач не сумел прервать прострел. Консейсау отправил мяч в сетку 2:1.