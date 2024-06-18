Чемпионат Европы по плаванию. Израильтяне завоевали золотую медаль в эстафете
время публикации: 18 июня 2024 г., 21:28 | последнее обновление: 18 июня 2024 г., 21:28
В Белграде продолжается чемпионат Европы по водным видам спорта. Израильтяне завоевали золотую медаль в смешанной эстафете 4 по 100 метров комплексным стилем.
Чемпионами Европы стали Анастасия Горбенко, Рон Полонский, Галь Коэн-Груми, Андреа Мурез.
Они преодолели дистанцию за 3 минуты 45.74 секунды.
На втором месте сборная Германии, на третьем - Венгрии.
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