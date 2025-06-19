11 израильских несовершеннолетних спортсменов не могут вылететь из Грузии

Группа из 11 израильских боксеров-подростков, участвовавших в тренировочном лагере в Батуми, не может вернуться домой, сообщает "Исраэль а-Йом".

Они должны были вылететь домой 15 июня, но рейс компании Israir был отменен.

Родители юных спортсменов говорят, что группу сопровождают два тренера.

По их словам, психическое состояние детей тревожное. Они не получили помощи от посольства.