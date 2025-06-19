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Спорт

11 израильских несовершеннолетних спортсменов не могут вылететь из Грузии

Война с Ираном
время публикации: 19 июня 2025 г., 14:59 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 15:16
11 израильских несовершеннолетних спортсменов не могут вылететь из Грузии
AP Photo/Petros Karadjias

Группа из 11 израильских боксеров-подростков, участвовавших в тренировочном лагере в Батуми, не может вернуться домой, сообщает "Исраэль а-Йом".

Они должны были вылететь домой 15 июня, но рейс компании Israir был отменен.

Родители юных спортсменов говорят, что группу сопровождают два тренера.

По их словам, психическое состояние детей тревожное. Они не получили помощи от посольства.

Спорт
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