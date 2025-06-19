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Клубный чемпионат мира. Оскар Глух забил. "Реал" не смог обыграть "Аль-Хиляль"

Футбол
время публикации: 19 июня 2025 г., 07:00 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 07:07
"Реал" не смог обыграть "Аль-Хиляль"
AP Photo/Rebecca Blackwell

В первом матче под руководством Хаби Алонсо "Реал" не смог обыграть "Аль-Хиляль" 1:1.

Реал (Мадрид, Испания) - Аль-Хияль (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) 1:1

На 34-й минуте Гонсало Гарсия вывел испанцев вперед 1:0.

На 41-й минуте Рубен Невеш реализовал пенальти 1:1.

"Реал" мог добыть победу, но на второй минуте компенсированного времени Вальверде не реализовал пенальти. Ясин Буну мяч парировал.

Пачука (Мексика) - Зальцбург (Австрия) 1:2

На 42-й минуте израильский полузащитник Оскар Глух обыграл защитника перед штрафной и метров с 20 нанес обводящий удар в нижний угол 0:1.

На 56-й минуте Брайан Гонсалес забил ударом со штрафного 1:1.

На 75-й минуте Карим Онисиво забил победный гол 1:2.

Аль-Айн (ОАЭ) - Ювентус (Турн, Италия) 0:5

После первого тайма 4:0.

По два гола забили арендованный у ПСЖ Рэндел Коло-Муани и арендованный у "Порту" Франсишку Консейсао. Один гол на счету Кенана Йылдыза.

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