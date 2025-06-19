Итальянки победили сборную Сербии. Результаты матчей женского Евробаскета
время публикации: 19 июня 2025 г., 06:34 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 06:34
Начался женский чемпионат Европы по баскетболу. Итальянки победили сборную Сербии 70:61.
Греция - Швейцария 87:65
Самый результативный игрок матча гречанка Мария Фасула (Перфумериас Авенида, Саламанка) (21 + 6 подборов + 4 передачи).
Разыгрывающая сборной Швейцарии Эвита Херминъярд(Пьештянские чайки, Словакия) сделала "дабл-дабл" (18 + 5 подборов + 11 передач + 1 перехват).
Сербия - Италия 61:70
Форвард сборной Италии Чечилия Дзандаласини сделала "дабл-дабл 20+" (20 + 11 подборов + 5 передач + 2 перехвата).
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