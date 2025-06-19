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Итальянки победили сборную Сербии. Результаты матчей женского Евробаскета

Баскетбол
время публикации: 19 июня 2025 г., 06:34 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 06:34
Форвард сборной Италии Чечилия Дзандаласини сделала "дабл-дабл
AP Photo/Ross D. Franklin

Начался женский чемпионат Европы по баскетболу. Итальянки победили сборную Сербии 70:61.

Греция - Швейцария 87:65

Самый результативный игрок матча гречанка Мария Фасула (Перфумериас Авенида, Саламанка) (21 + 6 подборов + 4 передачи).

Разыгрывающая сборной Швейцарии Эвита Херминъярд(Пьештянские чайки, Словакия) сделала "дабл-дабл" (18 + 5 подборов + 11 передач + 1 перехват).

Сербия - Италия 61:70

Форвард сборной Италии Чечилия Дзандаласини сделала "дабл-дабл 20+" (20 + 11 подборов + 5 передач + 2 перехвата).

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