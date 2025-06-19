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Лучшим хоккеистом сезона признан швейцарец. Еврейский вратарь сборной США на втором месте

Хоккей
время публикации: 19 июня 2025 г., 15:50 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 15:50
Лучшим хоккеистом сезона признан швейцарец. Еврейский вратарь сборной США на втором месте
AP Photo/Petr David Josek

Лучшим хоккеистом сезона 2024-25 годов по версии Международной федерации хоккея стал швейцарский нападающий Свен Андригетто.

Сборная Швейцарии стала серебряным призером чемпионата мира. Свен Андригетто стал вторым бомбардиром турнира, забив семь голов.

На втором месте голкипер "Бостон Брюинз" и сборной США Джереми Суэйман.

На третьем месте чешский нападающий Давид Пастрняк.

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