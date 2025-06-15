Финал Кубка Стэнли. "Флорида" разгромила "Эдмонтон"
время публикации: 15 июня 2025 г., 09:15 | последнее обновление: 15 июня 2025 г., 09:15
В пятом матче финала Кубка Стэнли "Флорида Пантерз" разгромила "Эдмонтон Ойлерз" 5:2.
Счет в серии 3:2 в пользу "пантер".
"Флорида" одержала десятую гостевую победу в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Это повторение рекорда турнира. В девятый раз в этом розыгрыше Кубка Стэнли "пантеры" забили не менее 5 шайб в одном матче.
Бред Маршан (Флорида) забил два гола. В этой финальной серии он забил 7 голов.
Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман отыграл 17 минут. Показатель -2.
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