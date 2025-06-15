Финал Кубка Стэнли. "Флорида" разгромила "Эдмонтон"

В пятом матче финала Кубка Стэнли "Флорида Пантерз" разгромила "Эдмонтон Ойлерз" 5:2.

Счет в серии 3:2 в пользу "пантер".

"Флорида" одержала десятую гостевую победу в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Это повторение рекорда турнира. В девятый раз в этом розыгрыше Кубка Стэнли "пантеры" забили не менее 5 шайб в одном матче.

Бред Маршан (Флорида) забил два гола. В этой финальной серии он забил 7 голов.

Еврейский защитник "Эдмонтона" Джейк Уолман отыграл 17 минут. Показатель -2.